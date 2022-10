Achtervolging en inval in hotel: in Duitsland gesignaleerde verdachte is arrestatieteam te slim af

met videoEen arrestatieteam is dinsdagavond een hotel in Rijswijk binnengevallen in verband met een zoekactie naar een in Duitsland gesignaleerde verdachte. Eerder op de dag was er voor de zoekactie ook al een wilde achtervolging in het centrum van Den Haag. Agenten hebben daar een auto klemgereden, maar de inzittenden wisten te ontsnappen.

De achtervolging in Den Haag vond omstreeks 18.00 uur plaats. De politie herkende een in Duitsland gesignaleerde man in een auto en wilde deze laten stoppen. De bestuurder van het voertuig sloeg op de vlucht, waarna er een wilde achtervolging door het centrum ontstond.



De auto met een Roemeense kentekenplaat werd uiteindelijk op de Gedempte Gracht midden in het centrum klemgereden door agenten en de Koninklijke Marechaussee, maar de inzittenden wisten te ontkomen. Amper twee uur later kreeg de politie een tip dat de gezochte verdachte zich in het Bastion Hotel in Rijswijk bevond.

Een arrestatieteam is dinsdagavond omstreeks 20.50 uur een hotel in Rijswijk binnengevallen.

Met een zwaarbewapend arrestatieteam, agenten in kogelwerende vesten en hondengeleiders gingen de eenheden ter plaatse. Het hotel, gelegen aan de Polakweg in Rijswijk, werd strategisch afgezet door agenten in steek- en kogelwerende vesten.

Hotel omsingeld

Het hotel werd korte tijd omsingeld door de politie voordat de daadwerkelijke inval plaatsvond. Op het moment van de inval waren veel hotelgasten aanwezig op de begane grond. Zij moesten zich buiten of in het restaurant begeven tot de actie van het arrestatieteam voorbij was.

Omstreeks 20.50 viel het arrestatieteam het hotel in Rijswijk binnen.

Hotelgasten die voor de deur stonden waren erg geschrokken. Om 20.50 uur is het arrestatieteam daadwerkelijk naar binnen gegaan, met een zogeheten ‘schildprocedure’. Ook politiehonden liepen daarbij mee. Op beelden is te zien hoe een kamer in het hotel wordt doorzocht door leden van het arrestatieteam.

Quote We hebben vanavond inderdaad een grote inzet gehad die gericht was op een persoon die in Duitsland gesigna­leerd staat Politiewoordvoerder

,,We hebben vanavond inderdaad een grote inzet gehad die gericht was op een persoon die in Duitsland gesignaleerd staat voor uitlevering’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,We kunnen geen verdere info verstrekken over de identiteit of reden van signalering.” De gezochte verdachte werd in het hotel niet meer aangetroffen. Om wie het gaat, kan de politie niet zeggen.

Wilde achtervolging

Omstreeks 18.00 uur was er nog een wilde achtervolging in het centrum van Den Haag. ,,Dat had ook met deze zoekactie te maken”, bevestigt de woordvoerder. Daarna had de politie een ‘aanknopingspunt’ dat de verdachte zich in het hotel in Rijswijk zou bevinden, maar daar werd deze niet meer aangetroffen. De politie sluit niet uit dat de zoekactie nog een vervolg krijgt.

Iets na 18.00 uur werd de auto klemgereden op de Gedempte Gracht in Den Haag.

