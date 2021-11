Acteur Oren Schrijver werkt nu liever achter de schermen: ‘Keep your eyes on the prize!’

Hij was er wat je noemt vroeg bij. Liep al op zijn zevende rond bij Rabarber, de Haagse (amateur)toneelschool van Rebecca van Leeuwen. ,,Ik was daar terechtgekomen via een vriendinnetje. Maar goed, de man van Rebecca had een castingbureau. En hij dacht dat ik wel geschikt zou zijn om een van de kinderen te spelen in Alkestis, een klassiek stuk met Gijs Scholten van Aschat en Jacqueline Blom. Was voor mij heel leuk, maar natuurlijk doodvermoeiend voor mijn moeder. Zij ging gewoon mee, in de bus kriskras door het land. Pas nu ik zelf jonge kinderen heb, besef ik hoe bijzonder het is dat mijn moeder daar de energie voor kon opbrengen.’’



Het was natuurlijk maar een kleine rol in een overigens grote productie, maar sindsdien had Oren Schrijver geen aansporing meer nodig om door te pakken. ,,Op mijn elfde deed ik auditie voor Les Misérables, samen met alleen al op die ene dag nog 80 andere schreeuwende kinderen. Stond ik een jaar later met Henk Poort en Pia Douwes in het Circustheater. En dat was elke keer weer een feestje, want je wordt als kind natuurlijk totaal in de watten gelegd. Al die acteurs waren echt superlief.’’