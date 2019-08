Acteur Vanja Rukavina: ‘Taal leidt tot een leuk leven’

Acteur Vanja Rukavina maakte eerder dit jaar een voorstelling over taal, die hij speelde in Zaal 3 van Het Nationale Theater. Language dingt nu mee naar een belangrijke theaterprijs, komt terug in Den Haag en staat op het Nederlands Theaterfestival.

Vanja Rukavina is geboren in Bosnië, kwam op zijn derde naar Nederland, houdt van Japan en is getrouwd met een Koreaanse vrouw. Genoeg ingrediënten om een voorstelling te maken over identiteit. Dat heeft hij gedaan met de solo Language, die eerder dit jaar al te zien was in Zaal 3 in Den Haag en deze week weer vier keer terugkeert. Aansluitend gaat de voorstelling naar het Nederlands Theaterfestival in Amsterdam, waar die in aanmerking komt voor de BNG Bank Theaterprijs 2019.

Zoals de titel al suggereert gaat Language over taal. Vanja Rukavina zelf spreekt er vijf. ,,Ik was drie toen mijn ouders uit Bosnië vluchtten en ons gezin terechtkwam in Nederland'', zegt hij. ,,Als kind leer je snel talen. Na een jaar sprak ik al goed Nederlands. Later komt het kantelmoment waarop je de nieuwe taal beter beheerst dan je moedertaal. Dan krijg je ook een niet meer te overbruggen voorsprong op je ouders, voor wie het lastiger is om het Nederlands onder de knie te krijgen.''

Quote Als acteur wil ik dat de kijker zich kan identifice­ren met de rol die ik speel Vanja Rukavina

Eerder stond Vanja Rukavina bij Het Nationale Theater in de voorstellingen The Nation en De Wereld volgens John, twee surrealistische voorstellingen die zich in hartje Den Haag afspelen, de een in de Schilderswijk, de ander in Duindorp.

De in Amsterdam woonachtige acteur moest zich daarvoor een Haags accent aanmeten. ,,We hebben les gekregen van een taalcoach uit Duindorp'', zegt hij. ,,Als acteur wil ik dat de kijker zich kan identificeren met de rol die ik speel. Wie je ook bent, het is altijd leuk om te constateren dat een buitenstaander moeite doet om jouw taal te spreken. Een taal opent ook deuren als je naar het buitenland reist. Je komt makkelijker en dieper in contact met andere mensen. Eigenlijk is het verbluffend dat grote wereldleiders meestal geen andere talen spreken dan de moedertaal en dat de communicatie via tolken verloopt. Misschien hebben ze het in hun politieke loopbaan te druk met andere zaken om een vreemde taal te leren.''

Oud-Grieks

Die liefde begon op de middelbare school toen Rukavina oud-Grieks in zijn vakkenpakket kreeg. ,,Later ben ik ook Japans gaan leren'', zegt hij. ,,Dat heeft te maken met mijn liefde voor dat land. Ik ben er vaak naar toe gereisd. In Japan kom je niet ver met Engels. Het is een misvatting dat heel de wereld Engels spreekt. Voor ons Nederlanders is het makkelijk om Engels te leren omdat de taal heel dicht bij het Nederlands ligt. In mijn moederland Bosnië is het vanuit de Slavische taal die ze daar spreken al een stuk moeilijker om Engels te leren, vanuit het Chinees of Japans is het helemaal lastig. Net zoals het voor ons weer een hele opgave is om Chinees te leren, terwijl wereldwijd meer mensen Chinees dan Engels spreken. Door Japans te leren, ben ik ook meer te weten gekomen over het land en de mensen. Vanuit westerse blik wordt gedacht dat Japanners nauwelijks emoties tonen. Dat klopt niet. De maatschappij daar richt zich meer op het collectief en minder op het individu, maar dat maakt de mensen niet minder gevoelig. Het is eerder verlegenheid die je er tegenkomt. Ze voelen zich ongemakkelijk omdat ze onze taal niet spreken. Twee jaar geleden ben ik ook begonnen met het leren van Koreaans en onlangs ben ik ook getrouwd met een Koreaanse vrouw.''

Quote Taal zorgt voor identiteit Vanja Rukavina

Rukavina's solo voelt als een theatercollege, zelf noemt hij het een 'lecture performance'. Een college over taal, volgens hem 'de beste uitvinding die de mens ooit heeft gekend' en 'uitvinding die zichzelf heeft uitgevonden. In Language staat taal centraal als brug tussen culturen maar vooral als barrière. ,,Taal zorgt voor identiteit'', zegt hij. ,,Voordat mijn moederland uiteenviel heette de taal die er werd gesproken Joegoslavisch. Nu hebben we het over het Servisch, het Kroatisch en het Bosnisch, maar het zijn niet meer dan varianten.''

Solovoorstelling

Language is zijn tweede solovoorstelling en hij wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als theatermaker. ,,Het was een gelukje dat deze voorstelling er kwam'', zegt Vanja Rukavina. ,,Hoewel ik niet vast verbonden ben aan Het Nationale Theater had ik met John de Weerd van Zaal 3 en Cees Debets, de directeur van de alliantie over dit idee gesproken. Ze waren enthousiast, maar er was geen ruimte in de planning. Met elkaar hebben we een constructie bedacht waardoor ik de voorstelling toch kon maken. Dat ik ben genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs en dat ik daardoor ook op Het Nederlands Theaterfestival staat, is bijzonder eervol. Taal fascineert mij, maar er zijn nog veel meer onderwerpen waar ik mijn tanden in wil zetten. Iets met Japan? Zou zomaar kunnen.''

Language staat van zondag 1 tot en met woensdag 4 september in Zaal 3 aan het De Constant Rebecqueplein 20a, maar is al nagenoeg vol. Later in september speelt hij onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Haarlem. Op 27 en 28 mei 2020 is hij nog twee keer te zien in Theater aan het Spui in Den Haag.