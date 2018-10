Actie bewoners tegen 'racebaan' Koningin Emmakade

Delft spant de kroon: stad vol kleine huizen

14 oktober Het aantal kleine woningen met een woonoppervlakte tussen de 15 en 50 vierkante meter is in Delft 15,3 procent van het totaal. Daarmee spant de studentenstad in de Haagse regio de kroon. Alleen Den Haag komt in de buurt met 9,9 procent.