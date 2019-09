Actie bij A.M.G. Schmidtschool door zorgen om lerarentekort

Aan de poort van de school aan de Jacob de Graefflaan in Den Haag staan deze maandagmorgen geen leraren of directieleden, maar wel actievoerders voorzien van met flyers.

,,Waarom we nu net dit moment uitkiezen? Deze ouders hebben er alle belang bij als het onderwijs voor hun kinderen op orde is'', stelt Eugène Stolk van de Algemene Onderwijsbond AOb. ,,Ook zij kunnen een vuist maken naar de politiek om te protesteren tegen het onderwijsbeleid.''

Meer geld voor de leraren, dat is kort gezegd de eis van de bond. ,,We wilden nu niet direct weer voor het middel van staken kiezen, dus is dit keer een flyeractie.'' Of stakingen daarmee in de toekomst ook van de baan zijn? ,,Dat is niet gezegd. Wat dat betreft wordt het spannend wat Prinsjesdag brengt en of de salarissen dusdanig aantrekken dat mensen straks weer bewust voor de pabo kiezen.''

Ongekend

Inke Wentink, intern begeleider bij de A.M.G. Schmidtschool, heeft de actievoerders uitgenodigd. ,,Ik zit al wat jaren in het onderwijs, maar merk dat de problematiek van dit moment ongekend is. Zo ben ik al een aantal keren ingevallen op de school van mijn dochter, puur omdat er beroep werd gedaan op ouders met een onderwijsachtergrond. Een absolute noodgreep, want je bent op dat moment meer bezig met opvang dan met lesgeven.''

Quote Voorheen hadden we op deze locatie zes kleuter­klas­sen, nu beginnen we noodgedwon­gen met vijf Wentink

Met name in Haagse achterstandswijken is de roep om de leerkracht enorm. ,,Maar ook op de A.G. Schmidtschool merken we de gevolgen aan den lijve," zegt Wentink. ,,Voorheen hadden we op deze locatie zes kleuterklassen, nu beginnen we noodgedwongen met vijf. Niet vanwege een leerlingendaling, maar puur omdat we een vacature niet vervuld kregen. Mogelijk dat dat nog gebeurt de komende tijd.''

Moeder Rachel Jansen leest de flyer met belangstelling. ,,Ik werk zelf in de zorg en ook bij ons spelen deze problemen. Als ik naar het journaal kijk sta ik vaak versteld: er is geld voor van alles en nog wat maar niet voor de basisbehoeften van een land: goede zorg en hoogstaand onderwijs.''

En kijkend naar haar kleuterzoontje: ,,Het zijn wel keuzes die ook zíjn toekomst beïnvloeden. Ik steun elke actie die nodig is om tot een verandering te komen.''