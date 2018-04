Actie moet voorkomen dat ballonnen de zee vervuilen

Op elke 100 meter strand worden gemiddeld twaalf ballonnen gevonden. Er belanden rond de 230.000 ballonnen per jaar in de Noordzee. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien de ballonnen aan voor voedsel en raken verstrikt in de ballonlinten. Veel ballonnen worden opgelaten tijdens Koningsdag, dit jaar op 27 april. Daarom organiseert stichting De Noordzee de Scheveningse actie aan de vooravond hiervan.

De Nederlandse regering heeft in 2014 een motie van de Partij van de Dieren aangenomen, die pleit voor het ontmoedigen van het oplaten van ballonnen. De verantwoordelijkheid hiervoor is bij de gemeenten neergelegd. Het loopt echter nog niet heel erg hard. Volgens onderzoek van stichting De Noordzee heeft 5 procent van de gemeenten een verbod ingesteld.

In Den Haag is het oplaten van heliumballonnen toegestaan. Er is geen vergunning nodig. Wel is het nodig om toestemming te vragen aan de luchtverkeersleiding in Rotterdam. Aanmelden voor de actie kan via noordzee.nl/ballon.