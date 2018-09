Actie tegen horecaondernemers die afval dumpen bij ORAC's

Wanneer bedrijven hun afval niet volgens de regels aanbieden, maar dumpen in ORAC’s, hebben volgens het college grote delen van de stad er last van. Omdat de ORAC’s snel vol komen te zitten, moeten bewoners hun afval náást de ondergrondse afvalbak plaatsen. Gevolg: overal afval en gillende meeuwen.



Met een motie, die in juli dit jaar werd aangenomen in de gemeenteraad, wilde Groep de Mos-fractievoorzitter Arjen Dubbelaar dat de overlastgevende bedrijven hard zouden worden aangepakt. Uit onderzoek dat daarna volgde, bleek dus dat er inderdaad bedrijven zich niet aan de regels houden. Die hebben last onder dwangsom gekregen van 1000 euro.



Dat bedrag kan oplopen tot 3000 euro. Dubbelaar noemt de maatregel ‘een goede stad in de strijd tegen de vervuiling in onze stad’.



