Actiegroep Virus Waanzin wil opnieuw demonstreren in Den Haag tegen coronamaatregelen

Op de website van de actiegroep valt te lezen: ‘In maart ging Nederland in een gedeeltelijke lockdown om overbezetting op onze ic’s te voorkomen. We stonden als bevolking achter onze overheid in deze vergaande beslissingen. Inmiddels zijn we ruim 4 maanden verder, zijn onze ministers met zomerreces en is er nog geen enkel wetenschappelijk bewijs voor al deze vergaande grondwet beperkende maatregelen. Toch buigt het kabinet zich na de zomer over de spoedwet om deze maatregelen wettelijk te verankeren. Daarmee krijgt de minister van Volksgezondheid ongekende zeggenschap over onze vrijheden.’