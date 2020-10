Actiegroepen demonstreren tegen omstreden ‘pedopartij’ PNVD in Scheveningen

Gekkenwerk? Diederick Kraaije­veld bouwde Manhattan uit 6000 stukjes sloophout

11 oktober Gekkenwerk, monnikenwerk of kunstwerk? Diederick Kraaijeveld kwam twee jaar geleden op het idee om alle wolkenkrabbers op het schiereiland Manhattan in New York met circa 6000 stukjes sloophout te verwerken in een ruim drie meter groot kunstwerk.