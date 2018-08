Actieheld Terry Crews praat in Den Haag over #MeToo

Crews benoemt in de aankondiging van zijn deelname de vele #MeToo-schandalen die het afgelopen jaar werden onthuld in Hollywood. Studiobonzen en vooraanstaande acteurs als Harvey Weinstein en Kevin Spacey werden beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding en machtsmisbruik. ,,We hebben allemaal een plicht, met name jongeren, om het verschil te maken en de verandering teweeg te brengen die we in de wereld willen zien'', aldus Crews.