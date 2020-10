Actieplan van miljoenen euro’s om leerachterstand én verveling bij Haagse leerlingen tegen te gaan

Leerlingen waren tijdens de lockdown wekenlang verstoken van lessen in klaslokalen. Een deel van hen heeft leerachterstand opgelopen. Hoe groot die is en om hoeveel leerlingen het gaat, moet nog blijken.



Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer wil daar niet op wachten. ,,De experts zeggen dát er achterstanden zullen zijn en dat is heftig voor leerlingen. We willen niet afwachten tot alle cijfers helemaal duidelijk zijn, maar we moeten er nu alles aan doen om die achterstand zo klein mogelijk te houden.” Den Haag trekt daar 5 miljoen euro extra voor uit.