Actievoerders bij Belastingdienst naar buiten gesleurd

Al weken vermiste Ashley (17) bevindt zich mogelijk in onveilige situatie: ‘We maken ons zorgen om haar’

De politie is nog altijd dringend op zoek naar de vermiste Ashley Krieger. Het 17-jarige meisje is zo'n drieënhalve week geleden, op vrijdag 3 juni, voor het laatst gezien in Leeuwarden. ‘Ashley bevindt zich mogelijk in een onveilige situatie in de omgeving van Delft’, meldt de politie vandaag.

28 juni