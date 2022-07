Actievoerders Extinction Rebellion blokkeren Utrechtsebaan, politie heeft noodbevel en mag ingrijpen

De demonstranten zitten letterlijk op de weg, in beide richtingen van de Utrechtsebaan. De politie is in gesprek met hen en geeft aan als ze op de A12 blijven zitten, dit niet wordt getolereerd. Ook heeft zich een groepje verzameld op het Malieveld. Volgens calamiteitenwebsite Regio15 roept de politie op dat er een noodbevel is afgekondigd. Dat betekent dat burgemeester Jan van Zanen de politie toestemming geeft om in te grijpen als de openbare orde in gevaar komt.