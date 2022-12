Actievoerders leggen lijkjes van doodgeboren biggen voor Braziliaanse ambassade en partijkantoor D66

Update/met videoAgenten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een lugubere ontdekking gedaan voor de deur van de Braziliaanse ambassade aan de Mauritskade in Den Haag. Op de stoep werden omstreeks 02.00 uur vijf lijkjes van doodgeboren biggen aangetroffen. De politie onderzoekt de zaak.

De lijkjes lagen op gelamineerde vellen papier waar de volgende tekst op stond: ‘Voor uw maaltijd gestorven’, ‘Kerst zonder dierenleed begint op uw bord’ met daarbij een verwijzing naar de sociale-mediakanalen van de Vegan Strike Group, een internationale club die zich richt op dieren die lijden in de entertainmentindustrie.

Volledig scherm Agenten bekijken de lijkjes van de biggen op de stoep van de Braziliaanse ambassade aan de Mauritskade. © Regio15

Zij zouden met ‘strijdbare’ en ‘vreedzame’ acties de aandacht op het onderwerp dierenleed willen brengen. Aan een aantal van de lijkjes zat nog een navelstreng.

,,Uiteraard doen we onderzoek naar de herkomst van de kadavers. Daarbij worden ook mogelijke verbanden met het aantreffen van kadavers op andere plekken in het land meegenomen. Zo zijn bijvoorbeeld in Amsterdam ook kadavers aangetroffen”, aldus een woordvoerster van de politie Haaglanden. Er is in Den Haag niemand aangehouden.

Volledig scherm De biggetjes zijn nog niet verlost van de navelstreng. © Regio15

Op hun eigen facebookpagina schrijft de Vegan Strike Group dat ze weer een kerstactie voor de dieren in de intensieve veehouderij hebben georganiseerd. ‘Op 100 plaatsen in Nederland en België liggen de slachtoffers van de intensieve veehouderij op staat om gezien te worden’, aldus de organisatie in dat bericht.

‘Net als voor de kerstdagen van 2021 hebben verschillende dierenrechtenactivisten van de internationale Vegan Strike Group dieren uit de vee industrie getoond aan het publiek. Deze dieren mogen gezien worden, terwijl de industrie ze graag wil wegmoffelen in afstandelijke containers. Hoge biggensterfte is één van de redenen dat er wekelijks tonnen vol met biggen aan de weg staan. Onder andere waren de bordjes van de Vegan Strike Group met dode biggen te zien bij het partijbureau van de VVD en D66 in Den Haag en bij het LTO Nederland gebouw in Den Bosch. Tevens ook in Leerboek, Hoorn, nabij Brussel, Amsterdam en Gorinchem.’

Veel mensen reageren onderaan de facebookpost met afschuw op de actie van Vegan Strike Group.

Volledig scherm Ook voor het partijkantoor van D66 aan de Lange Houtstraat werden kadavers gelegd. © Regio15

In december 2021 heeft de actiegroep een soortgelijke actie gehouden, toen werden er op 75 locaties doodgeboren biggetjes en konijnen aangetroffen. In het verleden richtte de organisatie zich ook op pretparken als het Dolfinarium en de Efteling waar hun aanwezigheid eveneens niet onopgemerkt voorbijging. De pretparken zouden zich volgens de groep schuldig maken aan uitbuiting van dieren.

