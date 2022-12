Actievoerders leggen lijkjes van doodgeboren biggen voor Braziliaanse ambassade

Interview Daryl Janmaat begon 2022 als voetballer en is nu ex-tech­nisch manager: ‘Grootste fout is dat ik ‘ja’ heb gezegd’

Daryl Janmaat begon aan 2022 als speler van ADO Den Haag en eindigde het jaar als ex-profvoetballer én voormalig technisch manager. Na twaalf hectische maanden is de 33-jarige Leidschendammer toe aan rust, al zit in zijn achterhoofd voor 2023 ook een rentree in de voetballerij en misschien wel bij ADO Den Haag.

