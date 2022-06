Actievoerders opgepakt die in hal van de Belastingdienst zaten

Rat bespringt reizigers in tram, Hicham stopt paniek met dodelijke trap

,,Uit het niets ontstond er paniek in de tram, een dame sprong heel hoog op en viel op haar gezicht.” Tussen de instappende mensen op halte Heeswijkplein in Den Haag sprong ook een rat aan boord. Gelukkig was Hicham daar om in te grijpen.

27 juni