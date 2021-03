Actievoerders vormen kring op het Plein voor ‘Nacht van de Vrijheid’

De groep was naar de Haagse binnenstad gekomen voor ‘Nacht van de Vrijheid’. De actievoerders vormden een grote kring, zongen liederen en hielden twee minuten stilte.



Ondanks dat de demonstratie in strijd was met de avondklok mochten de actievoerders tot 22.00 uur blijven. Daarna werden ze verzocht om te vertrekken en dat deed de groep ook. Rond 22.15 uur was het Plein weer zo goed als leeg.



Bij de actie is zover bekend niemand aangehouden of bekeurd.