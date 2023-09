Actievoerders waarschuwen Tweede Kamer: demonstratierecht staat onder druk

Joeri (51) kroop in de huid van een crimineel: ‘Wat hier gebeurde is met geen pen te beschrij­ven’

Voor ‘De zaak Schaap’, een NPO-documentaire over het geldgraaien door de baas van Pels Rijcken, een chic Haags advocatenkantoor met als grootste klant de Nederlandse staat, werd geen gewone acteur gevraagd. Joeri de Bruin (51), die de Haagse notaris-zwendelaar mr. Frank Oranje speelt, is behalve acteur ook een Delftse softwarespecialist en een detective. ,,Wat hier achter me gebeurde is met geen pen te beschrijven.’’