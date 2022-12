Activisten die Tweede Kamer beklommen, schikken met honderd euro boete

Geen derde klasse, maar topper in vrouwenere­di­vi­sie voor Manon Plandsoen: ‘Voelt als waardering’

Manon Plandsoen (23) is als één van de weinige vrouwelijke arbiters al jaren een vertrouwd gezicht bij wedstrijden in het amateurvoetbal. Maar sinds eind november timmert de Voorschotense ook in de vrouweneredivisie flink aan de weg. En als het aan Plandsoen zelf ligt, fluit ze op termijn ook op een nóg hoger podium.

12:02