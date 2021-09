Activisten Extinction Rebellion aangehouden voor blokkeren ministerie van Economische Zaken

Column Waarom Harald Berg de beste is die ooit in het rood-groe­ne ADO-shirt speelde

13 september Mario van der Ende schrijft over het debuut van Patrick Berg bij Noorwegen, laatst tegen Nederland. De Haagse oud-topscheidsrechter herinnert de entree van zijn opa bij ADO maar al te goed. ,,Uiteraard werd Harald Berg in de kleed­kamer in ‘Buitengewoon Beschaafd Voetbalhaags’ te verstaan gegeven dat hij dit zijn medespelers niet nog eens moest aandoen.”