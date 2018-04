Activisten metselen deur dicht van bouwbedrijf vanwege bouwplannen

De nog onbekende groep laat in een publicatie op links activistenforum Indymedia.nl weten Meesterbouw aan te pakken vanwege de bouwplannen in Scheveningen en de Binckhorst in Den Haag. ,,Op beide plekken worden de allerarmsten de stad uitgedrukt. In de Binckhorst moet de industrie en sociale woningbouw plaatsmaken voor dure appartementen onder het mom van wonen en werken met een rauw randje”, staat geschreven in de open brief.