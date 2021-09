Activisten op dak Tweede Kamer en verstoorde persconferentie: Kan Den Haag de demonstraties nog wel aan?

video Ministerie van Justitie in Den Haag op slot geweest vanwege demonstra­tie rondom persconfe­ren­tie

15 september Het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag is dinsdagavond na de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge afgesloten geweest. De reden daarvoor was een demonstratie, die vlakbij plaatsvond en waarbij vuurwerk werd afgestoken. Ook was er een rookbom te zien.