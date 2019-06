Activiteiten The Hague Pride deels afgelast: geen parade en loop door de stad door onstuimig weer

Ben Manuputty, organisator van The Hague Pride, is vanmiddag druk in de weer om alles af te bellen. Zojuist is besloten dat de Walk, de parade van koetsen en het volleybaltoernooi niet kan doorgaan. ,,De wind is de spelbreker, die komt zo hard opzetten. Windkracht 8, het is onverantwoord nu iets te doen. Ook op de podia aan de Lange Vijverberg niet, maar daarover beslissen we om drie uur.” Het zou dit jaar de eerste keer zijn dat er een koetsenparade door de stad zou trekken.