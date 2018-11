Actrice Bulthuis krijgt portret in Schouwburg

Bulthuis, in 2009 overleden, was vier decennia verbonden aan Toneelgroep De Appel, die in 2016 werd opgeheven.



Bulthuis won tweemaal de Theo d’Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor actrices: in 1974 voor Een vleug honing bij toneelgroep Globe en in 1993 voor Groot en klein bij De Appel. De afbeelding wordt op 11 december onthuld.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!