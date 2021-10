AD-bezorger Koen (55) neergestoken in Den Haag, politie schiet verdachte (24) neer bij aanhouding

Deze clubs zijn de dupe van de massale overstap naar de zaterdag: ‘Wij gaan nooit betalen’

18 oktober Nu steeds meer ambitieuze clubs naar de zaterdag overstappen, lijken de dagen van Die Haghe en SV Honselersdijk in de eerste klasse geteld. Als je het met ‘eigen jongens’ doet en spelers niet betaalt, ga je het op termijn in de hogere regionen simpelweg niet meer redden. ,,Dan zakken we maar af. Bij ons is gezelligheid het belangrijkste.”