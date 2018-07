AD Haagsche Courant zoekt eindredacteuren

'Verwijderd' borstbeeld Johan Maurits in tentoon­stel­ling over naamgever

Het Mauritshuis in Den Haag komt volgend jaar met een tentoonstelling over niemand minder dan de man waar het museum naar is vernoemd: Johan Maurits van Nassau-Siegen. De laatste jaren kreeg het Mauritshuis steeds vaker kritiek op de informatieverstrekking over het slavernijverleden van de naamgever.