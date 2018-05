AD Haagsche Courant zoekt onlineredacteuren

Video Werd zwanen de nek omgedraaid of stierven zij een natuurlij­ke dood?

11:26 De vier omgekomen zwanen in het Haagse Zuiderpark zijn waarschijnlijk niet allemaal door menselijk toedoen doodgegaan. Dit meldt de politie vandaag. Vorige week werd gesteld dat de dieren de nek was omgedraaid, maar na nader onderzoek wordt deze doodsoorzaak inmiddels in twijfel getrokken.