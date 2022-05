AD-journalisten winnen Haagse persprijs met verhaal over de ‘Sabri's’ van onze stad

Met video Opnieuw slaan vandalen toe: regenboog­bank in Huijgens­park na vijf dagen vernield

Alweer hebben vandalen toegeslagen in het Huijgenspark. De regenboogbank is in de nacht van dinsdag op woensdag vernield. Sterker nog: deze is zo met rode graffiti beklad, dat er geen regenboog meer in te zien is.

11 mei