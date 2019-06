AD-verslaggeefster Maaike Kraaijeveld wint journalistieke Jan Paul Bresser Prijs

Al 45 jaar is verslaggeefster Maaike Kraaijeveld niet weg te denken uit de Haagse journalistiek. Met veel passie trekt zij door de regio met haar pen en schrijfblokje. Inmiddels is ze ook bewapend met een camera en houdt ze een twitterfeed bij om razendsnel journalistieke producties te delen.

Kraaijeveld schreef eerder onder meer voor Het Vaderland en is inmiddels al 40 jaar in dienst bij de Haagsche Courant en vervolgens AD Haagsche Courant. Het verhaal over de Haagse mantelzorger en zijn bejaarde moeder (105) is voor haar het schoolvoorbeeld van de vorm van journalistiek die zij wil bedrijven. ,,Gewoon bij de mensen thuis zo’n mooi en persoonlijk verhaal ophalen en dat vervolgens met andere mensen delen. Dat is de kern van de journalistiek voor mij.” Toen zij het verhaal schreef dacht zij niet direct aan een trofee, maar ze voelde wel gelijk dat het een bijzonder verhaal was. Lees hier het winnende verhaal.

Apetrots

De passie voor de journalistiek heeft Kraaijeveld niet van een vreemde. Haar 93-jarige vader was ook journalist en is apetrots op zijn dochter. Hij heeft zijn vakantie verzet om bij de uitreiking te zijn. ,,Dat was nog wel even puzzelen, maar hij had het voor geen goud willen missen.” Zelf is Kraaijeveld ook trots op haar productie, maar zegt dat het zonder haar collega’s niet mogelijk zou zijn. ,,Deze prijs is niet alleen voor mij”, zegt Kraaijeveld bescheiden. ,,Door de fantastische inzet van het hele Haagse AD-team is het mogelijk om dit soort verhalen te schrijven. Daarom is de prijs ook voor de hele redactie.”

De prijs die zij ontvangt is vernoemd naar de journalist, schrijver en dichter Jan Paul Bresser die als columnist voor de Haagsche Courant en later voor het AD met een poëtische blik schreef over Den Haag, de stad waarmee hij zich sterk verbonden voelde. Vorig jaar won verslaggeefster Nicolette van der Werff de prijs met haar rubriek van Wieg tot Graf.

Hofpas

Volledig scherm Herman Rosenberg, Hoofdredacteur van weekkrant Den Haag Centraal (DHC) © Frank Jansen Maar niet alleen onze verslaggeefster Maaike Kraaijeveld is vandaag in de prijzen gevallen. Naast de Jan Paul Bresser Prijs wordt er dit jaar voor het eerst (op dezelfde dag in het Venduehuis) een andere journalistieke prijs uitgereikt. De winnaar van de Hofpas Haagse Persprijs, die volgend jaar de Jan Paul Bresser Prijs zal vervangen, is vandaag eveneens bekend gemaakt.



De eerste Hofpas Haagse Persprijs is gewonnen door Herman Rosenberg, hoofdredacteur van het weekblad Den Haag Centraal (DHC). Rosenberg wint de prijs met zijn verhaal over de sluiting van het Bronovo ziekenhuis. Zijn journalistieke productie heeft volgens de jury de uitzonderlijke kwaliteit waarnaar het op zoek was. Bovendien bracht DHC het nieuws als eerste, een primeur die te danken is aan de bewuste keuze die de krant een aantal jaren geleden heeft gemaakt voor onderzoekjournalistiek.

De uitreiking is op 21 juni in het Het Venduehuis der Notarissen.