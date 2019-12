Addie en Chris verkopen herenhuis en nemen afscheid van 'hun' Haagse Toren

,,Ik heb altijd midden in de stad gewoond en kon vanuit mijn woningen altijd de Haagse Toren zien'', vertelt Chris Dieke. Bijvoorbeeld vanuit zijn vorige huis in de oude Panderfabriek aan de Brouwersgracht. ,,Daar woonden we heerlijk, maar we zochten toch iets groters. Onze zoon was volop in de puberteit en in ons redelijk 'traditionele' huisje zaten we te dicht op elkaar. We wilden meer plek waar iedereen zich op bepaalde momenten terug kon trekken.”