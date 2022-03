Adieu Ad: klein van stuk, groots in zijn daden

Dat komt zo: Ad Havermans (CDA) was ook burgemeester geweest van Druten, een dorp in het land van Maas en Waal. Waar mijn vader is geboren. Diens broer, Ome Henk, werkte bij de Drutense plantsoenendienst en onderhield vanuit die hoedanigheid jarenlang de tuin van de ambtswoning van de burgemeester. De kleine kraaloogjes van Havermans lichtten op toen ik ‘m dit vertelde. Hij haalde herinneringen op aan Henk en de aanvankelijke distantie verdween. Die afstand was begrijpelijk. Ad was klein van stuk, ik ruim twee meter lang. Hij was bedachtzaam, ik de goedgebekte Hagenees. Maar het ijs was gebroken.