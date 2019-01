Adieu Bronovo, plek van vele gelukkige en minder gelukkige momenten

Met Dikke Gerard is het, zelfs na zijn dood, nog slecht afgelopen. Hij moest en zou gecremeerd worden op Haagse grond, maar bleek simpelweg te dik voor alle ovens in Den Haag. Hij is derhalve gecremeerd in Zoetermeer en dat hij dat nooit geweten heeft is maar goed ook. Magere Gerard zou liggen tollen in zijn urn. Een zachtere dood dreigt nu voor ziekenhuis Bronovo, sinds 1929 de pleisterplaats van het Benoordenhout.