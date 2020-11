Adieu Parkpop, je was gewoon te goed voor deze wereld

Haags Historisch Museum opent expo over impact corona in Den Haag

23 november Midden in de tweede coronagolf legt het Haags Historisch Museum de laatste hand aan een tentoonstelling over de impact van het virus op de Hofstad tijdens de eerste periode dat het de bevolking in de greep had. Vanaf 3 december laat de expositie volgens een woordvoerder zien ‘wat het virus met Den Haag deed, hoe de stad eerst tot stilstand kwam en vervolgens weer de draad oppakte en leert leven met alle opgelegde beperkingen’.