ADO-alleskunner Erik Falkenburg weet: 'De weg is nog lang’

VIDEO & UPDATE Tot vijf jaar cel in zaak ‘Makelaars van de Onderwe­reld’: Foute politieman groten­deels vrijgespro­ken

24 februari Vijf verdachten in de zaak rond de Haagse spookwoningen zijn veroordeeld tot celstraffen tot 5 jaar. Politieman Donovan A. werd grotendeels vrijgesproken van zijn betrokkenheid bij de spookwoningen in Ypenburg. A. was bestuurder bij een bedrijf dat in de vinexwijk de onderduikadressen voor criminelen regelde. Volgens de rechter wist hij maar weinig van wat er echt gebeurde.