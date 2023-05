ADO bedankt Dick Advocaat met shirt van al zijn clubs en naar hem vernoemde trainerskamer

Mijn Allessie Jan (88) heeft een Nissan Almera, maar zijn hart aan is aan de Kever verpand

Vooruit, Jan Bolleboom (88) wil best poseren met zijn Nissan Almera, maar niet zonder de toevoeging dat hij zijn hart eigenlijk aan de Volkswagen Kever verloor. Beide auto’s tuften hem en zijn inmiddels overleden vrouw Ricky door heel Europa heen. De Kever, niet meer in zijn bezit, was het leukst en de Almera? Die is technisch het best.