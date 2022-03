ADO-bus vol eten en medicijnen vertrokken naar Oekraïense grens

In een parkje tegenover school betastte en zoende een docent zijn bijlesleer­lin­ge: ‘Kan het nooit goedmaken’

Achter een paar bomen in het parkje tegenover school wreef een geschiedenisdocent over de bh en de onderbroek van zijn 16-jarige leerlinge. Pas op dat moment besefte Hagenaar M.H. dat hij ‘echt fout’ zat. ,,Ik was echt verliefd en vond haar een mooie vrouw.”

15 maart