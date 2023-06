ADO Den Haag en Roda JC houden elkaar in evenwicht

Levensge­nie­ter en me­de-bedenker Gouden Pollepel verliest de strijd: ‘Ik kan jullie toch niet alleen laten’

Hij was een levensgenieter die een van de langstlopende rubrieken van deze krant mede opzette, maar Loek Moor (28 oktober 1953 - 9 juni 2023) deed zo veel meer binnen de journalistiek. Twee jaar geleden was hij zelf nog hoofdpersoon in een artikel waarin hij openhartig vertelde over zijn ziekte.