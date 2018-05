ADO Den Haag: 'Horecacontract met uitzendbureau ging achter rug van directeur om'

Cum Laude Events zorgt in het stadion van ADO voor de catering van de ADO-fans en de supporters van bezoekende clubs. Dat doet ze al meerdere jaren. Het bedrijf dacht vorig jaar tussentijds een nieuw 5-jarig contract binnengesleept te hebben tot medio 2022. Ze was dan ook onaangenaam verrast dat ADO Den Haag begin dit jaar te kennen gaf dat dit contract niet bestond.

De overeenkomst was immers alleen getekend door een commercieel manager van ADO, en die had er helemaal niet de bevoegdheid toe. “Ik kende de overeenkomst niet”, zei de algemeen directeur Mattijs Manders van ADO maandag bij de Haagse rechtbank . “Het is nooit besproken geweest in het managementteam.”

Rechtbank

Cum Laude Events had een kortgeding bij de rechter aangespannen om ADO aan de vermeende overeenkomst te houden. Het uitzendbureau wil niet geloven dat Manders niet op de hoogte was. “De algemeen directeur van ADO heeft zijn tent niet op orde als hij niet van het contract wist, maar hij wist het wel”, zei de advocaat van Cum Laude Events. Dat was tegen het zere been van ADO-directeur Manders. “Ik word hier als leugenaar weggezet, dat wil ik toch even rechtzetten.”