ADO Den Haag ondanks verlies weer terug in categorie 2

36 uur opgesloten om geld in te zamelen voor het 'goeie doel'

18:10 Hagenaren Milo Driessen en Boaz Kok sluiten zich vanavond om 20.00 uur op in het 'Glazen Hok' van club en podium voor underground muziek, de Pip in Den Haag. Dit doen zij om geld in te zamelen voor de Dierenambulance.