ADO Den Haag-trainer Rankovic bij debuut al in lastig parket: 'Ik had geen alternatief'

Geld & Geluk ‘We willen elk jaar minimaal 20.000 euro aflossen op onze hypotheek’

14 september De rubriek Geld & Geluk is weer terug! In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Doordat ze kritisch zijn op hun uitgaven, kunnen Sharona Wijenberg en Aalt Krooneman de hypotheek vlot aflossen.