ADO-eSporter aan de kant gezet om ontuchtzaak

Hij was tot vandaag de enige professioneel gamer bij ADO Den Haag met het spel Fifa. ADO Den Haag heeft de samenwerking nu beëindigd. Directeur Mattijs Manders: ,,Door omstandigheden zien wij in hem geen uithangbord van de club meer.”



D. was zelf niet bij de zaak aanwezig, omdat hij sportieve verplichtingen had. Het contract zou hem niet toelaten wedstrijden af te zeggen. Bovendien vreest hij dat werk kwijt te raken als hij moet zeggen waarom hij niet kan spelen.



Hij zou in 2013 en 2014 ontuchtige handelingen hebben gepleegd met een minderjarig meisje. Fysiek, maar ook via de webcam. Dat was gebeurd in de periode dat het Naaldwijkse slachtoffer 14 en 15 jaar was, zelf was hij toen 19. Het contact was via social media ontstaan. Twee jaar later, in 2015, kwam de zaak aan het rollen, na aangifte van het slachtoffer. Afgelopen jaar werd hij door de rechtbank veroordeeld. Het OM eiste toen een jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechters veroordeelden D. tot 80 uur werkstraf.