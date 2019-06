ADO-fan op crossmotor crasht op terras na politieachtervolging in Nootdorp

Ook 162 dagen cel geëist voor mishande­ling tegen voortvluch­ti­ge verdachte van moord Karel Pronk

8:11 Delftenaar Errol Janssen (52) moest gisteren bij de rechtbank in Rotterdam verschijnen voor twee mishandelingen in Rotterdam. Janssen, die zelf niet aanwezig was in de rechtszaal, wordt ook verdacht van de moord op Karel Pronk in Delft op 7 augustus vorig jaar.