ADO-fans opgelet: speciale ijsjes te koop in supermarkt

Een groengeel waterijsje met het logo van ADO Den Haag op de verpakking. Een Haags bedrijf ontwikkelde een echt ADO-ijsje die nu verkrijgbaar is bij alle Jumbo supermarkten in Den Haag en Nootdorp.

Het Haagse bedrijf genaamd MerchandIce heeft voor meerdere voetbalclubs in de eredivisie een eigen waterijsje ontwikkeld. MerchandIce wil met toegankelijke producten de fanbeleving van de fans in het voetbalstadion en vooral ook thuis vergroten. Hun eerste product is het ‘club ijsje’: een waterijsje in de kleuren van de voetbalclub en in een verpakking met clublogo.

Er is dus nu ook een ADO-variant van het voetbalijsje. ‘Waterijs is klein geluk. Voetbal is groot plezier. En daarom zijn er nu voetbalijsjes. Klein geluk en groot plezier voor iedereen’, laat het bedrijf weten.

De ijsjes bevatten geen toegevoegde suikers. Vanuit hun topsportmentaliteit is een uitdrukkelijke wens van de voetbalclubs dat de ijsjes geen toegevoegde suikers bevatten. De ijsjes bevatten hierdoor dus weinig calorieën en dat maakt het een verantwoord en gezond tussendoortje voor kinderen.

MerchandIce maakt ook Feyenoord- en FC Utrecht-ijsjes. De ijsjes worden naast retail ook via de groothandel en in voetbalstadions verkocht. Alle ijsjes zijn binnenkort ook verkrijgbaar bij Hoogvliet supermarkten en Total tankstations in de regio Haaglanden.

