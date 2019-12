ADO heeft in aanloop naar laatste thuisduel van 2019 maar weinig houvast: ‘Hele tendens is negatief'

Hoewel veel bij ADO Den Haag de laatste dagen in het teken stond van de rel tussen assistent-trainer Edwin de Graaf en speler Donny Gorter, hebben interim-trainer Dirk Heesen en de spelersgroep geen tijd om zich op iets anders te focussen dan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Dat duel is, met daarna alleen nog de uitwedstrijd tegen Ajax op het programma, realistisch gezien de enige overgebleven kans om de negatieve tendens van de eerste seizoenshelft nog enigszins te doorbreken. ADO is over de maanden september, oktober, november en december de slechtst presterende ploeg uit de eredivisie. Het won in die periode in elf wedstrijden slechts één keer (zie kader). En juist nu de technische staf is uitgedund tot praktisch alleen Heesen, snakt de selectie naar wat vers bloed, dat voor een impuls kan zorgen.