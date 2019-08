ADO heeft versterkingen binnen, maar worstelt zich door de eerste weken

De eredivisie is al drie speelronden onderweg, maar voor het nog puntloze ADO Den Haag lijkt het seizoen nu pas echt te gaan beginnen. Voor de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk heeft trainer Fons Groenendijk er weer twee spelers bij, al is het nog de vraag wat hij er direct aan heeft.

Bij ADO zouden ze net als Ajax, PSV, Feyenoord en AZ ook wel een weekendje vrij willen hebben. Waar de topclubs vanwege Europees voetbal nu even rust houden, zouden ze in Den Haag de vrije tijd kunnen benutten om spelers in te passen. John Goossens en Dion Malone zijn bijvoorbeeld net terug na blessures, terwijl Michiel Kramer, Bilal Ould-Chikh, Luuk Koopmans en Pawel Cibicki nieuw zijn.

Gisteren trainde Cibicki pas voor het eerst mee. De 25-jarige aanvaller wordt voor een seizoen gehuurd van Leeds United, waar hij overbodig was. Met de selectie van Marcelo Bielsa meedoen, zat er voor hem ook dit seizoen niet in. Dus moest hij met de 'onder 23' meehobbelen tot een club hem van zijn uitzichtloze verblijf in het noorden van Engeland zou verlossen.

Manager voetbalzaken Jeffrey van As was al anderhalve maand bezig om de voormalig Zweeds jeugdinternational naar Den Haag te halen, maar er kwam pas beweging in de zaak toen de Engelse spelersmarkt vorige week sloot. Er konden daar toen alleen nog spelers uit en deze week kwam er ondanks ADO's beperkte financiële middelen ook een akkoord, zodat Cibicki na een uitgebreide medische test kon aansluiten.

Dat deed de van PSV overgenomen keeper Luuk Koopmans al eerder. Trainer Fons Groenendijk is onder de indruk van wat hij deze week van de 25-jarige Brabander gezien heeft, maar kondigde gisteren aan hem vooral als keeper voor de toekomst te zien. Op kortere termijn kan Cibicki verwacht worden, als het aan de Zweed met Poolse wortels ligt doet hij morgen in Waalwijk direct al mee.

Toch is Groenendijk voorzichtig. ,,Gelukkig hebben we wat jongens erbij, maar een nadeel is dat ze nog in de voorbereiding zitten", merkt de ADO-trainer. ,,Profvoetballers hebben een week of 6 á 7 nodig om op niveau te komen. De nieuwe spelers zijn nog niet zover. Wedstrijden op eredivisieniveau moet je in de benen hebben. Ik wil ook niet dat ze blessures krijgen."

Mogelijkheden

Toch ziet het ernaar uit dat ADO Den Haag in Waalwijk wat meer mogelijkheden heeft. Zo lijkt Goossens op het middenveld weer zijn eerste opwachting te maken, terwijl het voor Groenendijk 'zeker een mogelijkheid is' om ook Ould-Chikh te laten beginnen. De linksbenige rechtsbuiten viel de laatste twee wedstrijden steeds in en wordt ondanks een achterstand steeds fitter.

Quote We zullen de toon moeten zetten Groenendijk

Met Goossens en Ould-Chikh zou ADO ook weer wat aan creativiteit winnen, want juist daar ontbrak het vorige week tegen Sparta (1-2 verlies) aan. Groenendijk eist meer van zijn spelers: ,,We zullen de toon moeten zetten, dat we meteen laten zien: nu is het even klaar en gaan we weer onze resultaten halen. Dat moet nu echt gebeuren, omdat het ons nog niet gelukt is."

Pas één keer verloor ADO de eerste vier eredivisiewedstrijden. Dat was in 2006. Toen duurde het tot speelronde 6 voordat een punt gepakt werd. Om na een belabberd begin niet weer zo'n schrikbarende start te hebben, zal het snel beter moeten. ,,Maar het is niet zo dat je zondag degradeert", relativeert Groenendijk. ,,De puzzel moet nog in elkaar vallen. We hebben tijd nodig, maar die krijgen we niet omdat we punten moeten halen. In die zin zit er wel wat druk op."