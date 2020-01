ADO hervat competitie met vier nieuwe spelers: Niemand is nog zeker van zijn plek

Bij ADO Den Haag lijkt niemand meer zeker van zijn plek. Ja, misschien eentje. Luuk Koopmans. Hij was in de eerste seizoenshelft een positieve uitzondering. Dat het hier om de keeper gaat, is veelzeggend voor de situatie bij de nummer 17 van de eredivisie. Eén van de spelers die de doelman tot nu toe vaak in de problemen brengt, is Aaron Meijers, die al sinds 2012 de linksback is in Den Haag. Toch zou het weleens kunnen dat de 32-jarige aanvoerder voor zijn plek in het elftal moet vrezen.