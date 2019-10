ADO houdt ondanks slechte serie vertrouwen na duel met Ajax: 'Er is geloof in de ploeg'

Het wegkomen van plek zestien op de ranglijst is iets waar ze bij ADO liever vandaag dan morgen aan beginnen. ,,Wat dat betreft is die break vervelend, want nu moeten we het gas er even afhalen", zei trainer Fons Groenendijk zondag. De wedstrijd van over twee weken tegen het in crisis verkerende PEC Zwolle was toen al een onderwerp.