ADO in cruciale fase: Haagse club wil vooruit, maar moet tegen degradatie vechten

Cherlison C. de cel in na poging om een man over de weg een busje in te sleuren

24 december Cherlison C. (27) uit Den Haag is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor een mislukte ontvoeringspoging op de Rijswijkse Landingslaan in Den Haag, waarbij een man over de weg werd meegesleurd. De verdachte gaat echter vrijuit voor een afpersingspoging.