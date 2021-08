ADO is als de verandering van het klimaat: niemand weet hoe het verder gaat

Van wieg tot graf Als wijkver­pleeg­kun­di­ge in Honselers­dijk was Toos (72) op haar best

16 augustus Als wijkverpleegkundige in Honselersdijk was ze op haar best. Toos zag wat nodig was en wat er moest gebeuren. ,,Wat een geweldig meisje’’, dacht een Rijswijkse jongeman. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Toos van Wijk – Wenneker (23 december 1948 – 24 juni 2021).