ADO keurt Denk-filmpje in stadion af: ‘Club blijft te allen tijde politiek neutraal’

De twee politici waren gisteravond in het stadion voor het evenement Den Haag in Verbinding, waar oud-spelers en politici tegen elkaar spelen in het stadion. De wedstrijd stond in het teken van vijftig jaar arbeidsimmigratie vanuit Marokko. Tussen het voetballen door maakten Kuzu en Azarkan een korte video voor hun twitterprofiel waarin ze herdenken dat gastarbeiders ooit de overstap naar Nederland maakten.

Bij veel ADO-fans, onder wie weldoener John van Zweden, schoot dit in het verkeerde keelgat. Zij beklaagden zich erover dat de Denk-leden in een ADO-shirt en in het stadion hun boodschap verkondigden. Volgens de woordvoerder van de voetbalclub wordt het betreurd dat het filmpje zonder toestemming is opgenomen. ,,We zullen te allen tijde politiek neutraal blijven. We verbinden ons niet aan politici, zowel aan de rechterzijde van het politieke spectrum als de linkerzijde.” De club had eerder ook geweigerd om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen reclameberichten van de Haagse politieke partij Groep de Mos af te spelen op de elektrische reclameborden.